Кордоба рассказал, как воспринимает отсутствие еврокубков у российских клубов

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, как относится к отсутствию еврокубков у российских клубов.

— Российские клубы без еврокубков. Лига из-за этого деградирует?

— Конечно, не хватает игр в Европе — отчасти ради них я в свое время и переходил в «Краснодар». Но у нас сейчас есть соревнования — Кубок и лига. Тоже важные турниры, — цитирует Кордобу Sport24.

«Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. В следующем туре клуб дома примет ЦСКА 27 мая.

Российские команды были отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.