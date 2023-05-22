Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал эпизод с удалением нападающего Александра Соболева в матче красно-белых с ЦСКА (2:1).

«Соболев поступил некрасиво и неэтично, тем более матч показывали по телевидению. Можно не сдерживать эмоции на тренировках, но в дерби у Александра снесло крышу. Он не контролировал себя. Единственное оправдание — Соболев все это делал на автомате. Он подвел команду. Этот жест — удар по престижу клуба. Нельзя такое делать, было много болельщиков на стадионе», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля.