Кордоба признан лучшим игроком «Краснодара» в апреле

Болельщики «Краснодара» признали форварда Джона Кордобу лучшим игроком команды в апреле, сообщается на официальном сайте клуба.

29-летний форвард набрал 27,01 процента в голосовании и обошел Никиту Кривцова (20,01) и Эдуарда Сперцяна (16,02).

В апреле Кордоба сыграл в 7 матчах за «Краснодар», забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.