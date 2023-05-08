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Сегодня, 18:40

Агент Глебова оценил дебют футболиста в стартовом составе ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Антон Железняков оценил дебют своего клиента Кирилла Глебова в стартовом составе ЦСКА, который вышел в основе на матч 26-го тура с «Оренбургом» (2:1).

«Тренерский штаб должен оценивать его игру. До матча было запланировано, что он проведет один тайм. Кирилл сейчас не в том игроком тонусе, чтобы проводить весь матч, давно не играл полные матчи. Я считаю, были хорошие эпизоды, есть над чем работать. Понятно, что он молодой футболист, но в целом нормальная игра была. На предыгровой тренировке ему сказали, что проведет первый тайм, а во втором тайме Набабкин его заменит. Тренеры потихоньку подводят к тому, чтобы он мог проводить больше матчей за ЦСКА. Конечно, опытные игроки ему помогают. У них хорошая атмосфера в команде, все друг друга помогают, подсказывают. В этом плане все нормально», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

17-летний Глебов является воспитанником челябинской академии «Сигнал», а с 2020 года занимается в структуре ЦСКА. На счету вингера шесть матчей за основной состав московской команды без результативных действий.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-trenery-potikhonku-podvodyat-k-tomu-chtoby-glebov-mog-provodit-bolshe-matchei-za-cska-249508/
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
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Локомотив – Сочи
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Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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П
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