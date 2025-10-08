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Колосков: «Боюсь, «Динамо» в тройку не попадет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Александр Львов
Обозреватель

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» оценил перспективы «Динамо» в этом сезоне.

— В концовке поговорим о нынешнем сезоне РПЛ и вашем любимом «Динамо».

Для «Динамо» главное — стабильность тренерского штаба. Когда тренеры меняются слишком часто, то меняется философия, подход к тренировкам, подбору футболистов. Это всегда мешает. Решение пригласить Карпина я считаю абсолютно правильным. Он входит в число четырех-пяти лучших отечественных специалистов. У него богатый опыт и как футболиста, и как тренера. Работал и во вторых лигах, и с середняками, и в элитных клубах — в том же «Спартаке». В «Динамо» для него создали все условия.

— Как вам состав бело-голубых?

— Уже определен костяк из семи-восьми футболистов. Вернулся в строй Тюкавин, поправился Гладышев. Есть хорошие ребята, которым надо давать больше практики, держать их в тонусе.

— Какие позиции проседают?

— Центр обороны. Осипенко — игрок качественный, но пока не вышел на прежний уровень. А вот надежного напарника у него нет...

— Какие у «Динамо» перспективы в этом сезоне?

— Думаю, в тройку оно все же не попадет. Сегодня ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» выглядят мощнее и сыграннее. Есть еще «Спартак», «Локомотив». Открытием первой части чемпионата стала «Балтика». Вот только фолят калининградцы многовато, перебарщивают с жесткостью.

— Получается, ставите «Динамо» на 4-5-е место?

— Да. А за чемпионство поборются «Зенит», ЦСКА и «Краснодар».

Валерий Карпин, Данил Глебов и&nbsp;Вячеслав Колосков.«Динамо» не ошиблось с Карпиным. Но, боюсь, в тройке оно не будет». Колосков — о лимите, ВАР, сборной и потолке зарплат

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РФС
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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