Колосков: «Боюсь, «Динамо» в тройку не попадет»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» оценил перспективы «Динамо» в этом сезоне.
— В концовке поговорим о нынешнем сезоне РПЛ и вашем любимом «Динамо».
— Для «Динамо» главное — стабильность тренерского штаба. Когда тренеры меняются слишком часто, то меняется философия, подход к тренировкам, подбору футболистов. Это всегда мешает. Решение пригласить Карпина я считаю абсолютно правильным. Он входит в число четырех-пяти лучших отечественных специалистов. У него богатый опыт и как футболиста, и как тренера. Работал и во вторых лигах, и с середняками, и в элитных клубах — в том же «Спартаке». В «Динамо» для него создали все условия.
— Как вам состав бело-голубых?
— Уже определен костяк из семи-восьми футболистов. Вернулся в строй Тюкавин, поправился Гладышев. Есть хорошие ребята, которым надо давать больше практики, держать их в тонусе.
— Какие позиции проседают?
— Центр обороны. Осипенко — игрок качественный, но пока не вышел на прежний уровень. А вот надежного напарника у него нет...
— Какие у «Динамо» перспективы в этом сезоне?
— Думаю, в тройку оно все же не попадет. Сегодня ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» выглядят мощнее и сыграннее. Есть еще «Спартак», «Локомотив». Открытием первой части чемпионата стала «Балтика». Вот только фолят калининградцы многовато, перебарщивают с жесткостью.
— Получается, ставите «Динамо» на 4-5-е место?
— Да. А за чемпионство поборются «Зенит», ЦСКА и «Краснодар».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1