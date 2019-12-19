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Контракт Слуцкого с «Рубином» рассчитан на пять лет

17:37
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Контракт нового главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого рассчитан на пять лет, сообщает официальный сайт клуба.

В штаб Слуцкого также вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавшие в клубе с Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым.

После 19 туров «Рубин» с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Последний раз «Рубин» побеждал 5 октября 2019 года в матче против «Тамбова» (2:1). Серия команды без побед составляет семь матчей. В понедельник, 16 декабря, пост главного тренера «Рубина» покинул Роман Шаронов.

Дополнительная информация

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-glavnyy-trener-rubina

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