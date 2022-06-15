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Контракт Федотова с ЦСКА рассчитан на три года

Анна Горшкова
Корреспондент
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Контракт нового главного тренера ЦСКА Владимира Федотова с клубом рассчитан на три года, сообщает ТАСС.

15 июня московский клуб вначале объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды. Также тренерский штаб покинул его брат Василий, а также Григорий Бабаян.

Затем ЦСКА объявил о назначении Федотова. Срок контракта с 55-летним россиянином не был назван, однако в заявлении армейцев говорится, что соглашение рассчитано на длительное время.

Вместе с Федотовым в тренерский штаб ЦСКА войдут Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в «Сочи».

ЦСКА в сезоне РПЛ-2021/22 занял пятое место, набрав 50 очков в 30 играх.

Источник: https://tass.ru/sport/14911201
Алексей Березуцкий
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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