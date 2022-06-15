Контракт Федотова с ЦСКА рассчитан на три года

Контракт нового главного тренера ЦСКА Владимира Федотова с клубом рассчитан на три года, сообщает ТАСС.

15 июня московский клуб вначале объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды. Также тренерский штаб покинул его брат Василий, а также Григорий Бабаян.

Затем ЦСКА объявил о назначении Федотова. Срок контракта с 55-летним россиянином не был назван, однако в заявлении армейцев говорится, что соглашение рассчитано на длительное время.

Вместе с Федотовым в тренерский штаб ЦСКА войдут Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с ним в «Сочи».

ЦСКА в сезоне РПЛ-2021/22 занял пятое место, набрав 50 очков в 30 играх.