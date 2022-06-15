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Билялетдинов прокомментировал уход Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА. Вместе с ним клуб покинули Григорий Бабаян и Василий Березуцкий.

«Они должны были остаться в клубе. Они только начали работать. Не знаю, что в команде происходило, но мне этот дуэт казался наиболее перспективным. Они уже испытали падения, подъемы, начали обучаться тренерскому мастерству.

Я не вижу повода, почему братьям не дали работать. К ним бы еще Сергея Игнашевича, думаю, это было бы правильно», — сказал Билялетдинов.

Он также прокомментировал тот факт, что на смену Березуцкому пришел экс-тренер «Сочи» Владимир Федотов.

«Я не вижу для Федотова большой разницы, работать в «Сочи» или ЦСКА. Возможно, традиции сыграли роль. Сделать из «Сочи» команду, чтобы сделать команду здесь? Наверное, такой мотив.

Для меня естественным было бы, чтобы Федотов остался в «Сочи», а также чтобы братья Березуцкие остались в ЦСКА», — цитирует Билялетдинова «Газета.Ru».

ЦСКА в предыдущем сезоне занял пятое место с 50 очками в 30 играх. Предыдущим главным тренером армейцев был Алексей Березуцкий, он возглавлял красно-синих с июня 2021 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/15/17935538.shtml
Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
Ринат Билялетдинов
ФК ЦСКА (Москва)
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