Константин Рауш: «В Германии думают, что Шюррле и Филипп приехали в Россию только из-за денег»

Защитник «Динамо» Константин Рауш рассказал про отношение в Германии к переходам игроков в чемпионат России. В этом сезоне Рауш провел 10 матчей и сделал две голевых передачи.

— Как в Германии отнеслись к переезду в Россию Шюррле, Хеведеса и Филиппа? Многие люди там просто не знают правды или не понимают чего-то: думают, что людям, переезжающим из Германии в Россию, безразлична карьера на высоком уровне и они погнались в Москву только за деньгами, — приводит слова Рауша VTBRussia. — Это неправда, потому что я знаю, какие зарплаты в Германии и какие здесь. Правда в том, что в России сейчас сильный футбол, и с такими игроками он становится еще сильнее.