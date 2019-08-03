Константин Рауш: "Максименко сыграл здорово"

Защитник "Динамо" Константин Рауш после ничьей в матче 4-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:0) отметил игру вратаря красно-белых Александра Максименко.

– Ничья со "Спартаком"– это неудача в данной ситуации?

– Независимо от красной карточки, моментов было достаточно, но вратарь сыграл здорово. Конечно, после красной карточки у соперника счет 0:0 нас не устраивает, но если вспомнить матч с "Рубином", все может быть. Хотелось сегодня победить, но мы взяли очко. Теперь будем двигаться дальше.

– В матче с "Рубином" "Динамо" тоже не смогло реализовать большинство. Как планировали играть после перерыва?

– Как вторую половину первого тайма. Оставить "Спартак" без мяча, потому что соперник любит играть с мячом. (Елена Григорьевская)

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