Сергей Егоров и Дмитрий Зеленов в лайв-эфире YouTube-канала «СЭ». Начало в 14.15 (мск).

Главные темы:

— Феерическая победа «Спартака» в Самаре

— Почему болельщики «Спартака» не верят в Олега Кононова?

— Тил настолько крут или пока не видим недостатков?

— Кто главный тренер красно-белых — Шюррле или Кононов?

— Состав сборной — почему не вызван Соболев?

— Алексей Миранчук и «Барселона»

— «Зенит» в кризисе?