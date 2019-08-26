Кононов снова «не виноват»? Почему Черчесов не вызвал Соболева? Зеленов и Егоров вернулись — они снова спорят!
12:55
Сергей Егоров и Дмитрий Зеленов в лайв-эфире YouTube-канала «СЭ». Начало в 14.15 (мск).
Главные темы:
— Феерическая победа «Спартака» в Самаре
— Почему болельщики «Спартака» не верят в Олега Кононова?
— Тил настолько крут или пока не видим недостатков?
— Кто главный тренер красно-белых — Шюррле или Кононов?
— Состав сборной — почему не вызван Соболев?
— Алексей Миранчук и «Барселона»
— «Зенит» в кризисе?