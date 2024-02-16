Кононов — о Федуне: «Пригласить меня в «Спартак» — его инициатива. Он до последнего в меня верил»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в интервью «СЭ» рассказал о своих отношениях с бывшим владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

— Обычно позиция тренера зависит от настроения владельца клуба. Как складывались ваши отношения с Леонидом Федуном?

— Он пригласил меня в «Спартак», это его инициатива. Говорю это, потому что в тот момент были слухи, что в моем приходе замешаны агенты. Это, конечно, не так. Никто, кроме меня и Леонида Арнольдовича, до последнего не знал о назначении.

Я ему благодарен за этот шанс, терпение и веру, что я смогу работать в «Спартаке» и привить тот футбол, над которым мы трудились. С его стороны поддержка была до конца. Он давал работать, не вмешивался в процесс. Отличный руководитель.

— Каким был ваш последний разговор?

— Он сказал: «Очень жаль, что так все получилось». И добавил, что до последнего в меня верил.

Кононов работал в «Спартаке» с ноября 2018 по сентябрь 2019 года. Под его руководством красно-белые одержали 16 побед в 36 встречах во всех турнирах.