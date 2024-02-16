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16 февраля, 12:00

Кононов — о Федуне: «Пригласить меня в «Спартак» — его инициатива. Он до последнего в меня верил»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Олег Кононов и Леонид Федун
Олег Кононов и Леонид Федун.
Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в интервью «СЭ» рассказал о своих отношениях с бывшим владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

— Обычно позиция тренера зависит от настроения владельца клуба. Как складывались ваши отношения с Леонидом Федуном?

— Он пригласил меня в «Спартак», это его инициатива. Говорю это, потому что в тот момент были слухи, что в моем приходе замешаны агенты. Это, конечно, не так. Никто, кроме меня и Леонида Арнольдовича, до последнего не знал о назначении.

Я ему благодарен за этот шанс, терпение и веру, что я смогу работать в «Спартаке» и привить тот футбол, над которым мы трудились. С его стороны поддержка была до конца. Он давал работать, не вмешивался в процесс. Отличный руководитель.

— Каким был ваш последний разговор?

— Он сказал: «Очень жаль, что так все получилось». И добавил, что до последнего в меня верил.

Кононов работал в «Спартаке» с ноября 2018 по сентябрь 2019 года. Под его руководством красно-белые одержали 16 побед в 36 встречах во всех турнирах.

Олег Кононов. «Мой переход в «Спартак» — не ошибка. Хорошее время — я стал только сильнее». Интервью Олега Кононова
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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