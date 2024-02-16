Журналист Густаво Рофман прокомментировал переход Педро в «Зенит». Бразилец рассказал, почему «Коринтиансу» пришлось продать молодого игрока в российский клуб.

«Педро только 17 лет, и все говорят, что у него огромные перспективы. Его продала еще предыдущая дирекция «Коринтианса», у которой были проблемы с финансированием. Им просто нужны были деньги, поэтому продали 50 процентов прав за 9 миллионов евро», — приводит слова Рофмана «Чемпионат».

Педро перешел в «Зенит» 5 февраля из «Коринтианса» за 9 миллионов евро. Официальных матчей за сине-бело-голубых 18-летний вингер еще не сыграл. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро. Контракт бразильца с петербургским клубом рассчитан до конца декабря 2028 года.