Кононов - о призывах фанатов к его отставке: "Да ничего им не буду отвечать"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Тамбова" (0:2) в матче третьего тура РПЛ прокомментировал поведение фанатов красно-белых, которые требовали, чтобы специалист покинул команду.

– Удача отвернулась от "Спартака"? Можно и так сказать, моменты были, мы не забили. Тяжелая игра, имели полное преимущество, но проиграли. Те же созданные моменты могли забивать…

– Что вы можете ответить фанатам, которые скандировали призывы к отставке?

– Да ничего им не собираюсь отвечать, – сказал Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Тамбов" – "Спартак": болельщики красно-белых призывают Кононова уйти в отставку

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