"Тамбов" – "Спартак": болельщики красно-белых призывают Кононова уйти в отставку

"Тамбов" принимает "Спартак" в матче третьего тура чемпионата России на стадионе "Мордовия Арена". Болельщики красно-белых начали освистывать игроков московской команды в концовке второго тайма при счете 0:2, а затем скандировать обидные кричалки в адрес главного тренера Олега Кононова с призывом покинуть московский клуб.

Фанаты "Спартака" также скандировали: "A tutti! Avanti! Массимо Каррера!" ("A tutti! Avanti!" – перевод: "Вместе! Вперед!").

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