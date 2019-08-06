Конфликт болельщиков "Зенита" и ОМОНа разберет КДК

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин прокомментировал стычку болельщиков "Зенита" и ОМОНа во время игры 4-го тура с "Краснодаром" (1:1).

– По аналогии с событиями, что произошли в Ростове, сейчас завершается проверка, о которой премьер-лига уже заявила. Изучаются видеоматериалы. Собранные материалы будут переданы в КДК РФС для вынесения решения. Комментировать сейчас не буду, чтобы не оказывать давление на тех, кто выносит решение, – сказал Мейтин. (Юлия Яковлева)​

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"СЭ" разобрался ⏬https://t.co/CB5gm5c3mD pic.twitter.com/IzdNmafE1r — СЭ Футбол (@se_football) August 5, 2019

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