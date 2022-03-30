Тренер «Локомотива» Марвин Комппер в интервью клубной пресс-службе рассказал об отличиях РПЛ и высказал свое отношение к критике.

— По поводу организованности и дисциплинированности российских команд есть устойчивое мнение, что в РПЛ есть 4-5 команд, в том числе «Локомотив», которые стараются играть зрелищно. А большинство клубов «паркуют автобус», полагаются больше на физику, на оборону. Согласны с этим или видите большее разнообразие в российском футболе?

— Я могу сказать, что не только в России, но вообще в любом чемпионате любой страны всегда есть ряд команд, которые играют в оборонительный футбол. Я не нахожу в этом ничего зазорного или неоправданного. Команды исходят из того набора игроков, который имеется у них в распоряжении, играют в тот футбол, в который могут. В некоторых командах может быть нехватка нацеленных на атаку игроков, креативных футболистов, которые умеют создавать моменты. Такие команды играют в более оборонительный футбол, чтобы быть конкурентоспособными. Это не стереотип, а вынужденная мера. Как зрителю мне это может и не нравиться, но как тренер я понимаю такой подход. Если ты не будешь играть на результат — ты можешь вылететь. Команды исходят из того набора игроков, что у них имеется, это нормально, в России это тоже так.

— Поговорим еще немного о стереотипах. В России есть эксперты, которые любят поругать иностранных тренеров, порассуждать о том, что российские тренеры незаслуженно не получают работу в лучших командах, что российские тренеры лучше знают специфику российского футбола. Не обидно? И как вы вообще относитесь к критике?

— Я думаю, что подобные рассуждения, критика, раздаются не только в России. То же самое можно наблюдать в Италии, в Англии — везде, где есть легионеры. Я думаю, что у людей есть свобода мнения, они могут спокойно выражать свою точку зрения. Отношусь к этому очень спокойно. Моя задача — показать, для чего я здесь, какой футбол я ставлю. Мы хотим воплотить в жизнь и показать те вещи, которых в России еще не было, мы хотим показать и выстроить такой футбол, в который в России еще не играли. Мы хотим привнести в футбол что-то новое, показать новую философию игры. В конечном счете работа всегда оценивается по результату. Наша задача — не только моя, но и всего тренерского штаба — это показать всем, что «Локомотив» прогрессирует, что «Локомотив» развивается, что «Локомотив» идет своим путем. Мы должны показывать прогресс отдельных игроков, прогресс в игре.

Важно, что под нашим руководством развиваются молодые российские игроки. Надеемся, они будут расти и совершенствоваться. По поводу того, что иностранные тренеры занимают места россиян, могу напомнить, что в двух других российских топ-клубах работают 2 молодых российских специалиста — это Сергей Семак в «Зените» и Алексей Березуцкий в ЦСКА. Они показывают очень высокий класс. В общем любую критику надо воспринимать спокойно и отвечать на нее результатом, отвечать своей работой, успехом и развитием команды.