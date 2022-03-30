Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:11

«Хотим выстроить такой футбол, в который в России еще не играли». Комппер — о критике в «Локомотиве»

Тренер «Локомотива» Комппер заявил, что не видит ничего зазорного в оборонительном футболе
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер в интервью клубной пресс-службе рассказал об отличиях РПЛ и высказал свое отношение к критике.

— По поводу организованности и дисциплинированности российских команд есть устойчивое мнение, что в РПЛ есть 4-5 команд, в том числе «Локомотив», которые стараются играть зрелищно. А большинство клубов «паркуют автобус», полагаются больше на физику, на оборону. Согласны с этим или видите большее разнообразие в российском футболе?

— Я могу сказать, что не только в России, но вообще в любом чемпионате любой страны всегда есть ряд команд, которые играют в оборонительный футбол. Я не нахожу в этом ничего зазорного или неоправданного. Команды исходят из того набора игроков, который имеется у них в распоряжении, играют в тот футбол, в который могут. В некоторых командах может быть нехватка нацеленных на атаку игроков, креативных футболистов, которые умеют создавать моменты. Такие команды играют в более оборонительный футбол, чтобы быть конкурентоспособными. Это не стереотип, а вынужденная мера. Как зрителю мне это может и не нравиться, но как тренер я понимаю такой подход. Если ты не будешь играть на результат — ты можешь вылететь. Команды исходят из того набора игроков, что у них имеется, это нормально, в России это тоже так.

— Поговорим еще немного о стереотипах. В России есть эксперты, которые любят поругать иностранных тренеров, порассуждать о том, что российские тренеры незаслуженно не получают работу в лучших командах, что российские тренеры лучше знают специфику российского футбола. Не обидно? И как вы вообще относитесь к критике?

— Я думаю, что подобные рассуждения, критика, раздаются не только в России. То же самое можно наблюдать в Италии, в Англии — везде, где есть легионеры. Я думаю, что у людей есть свобода мнения, они могут спокойно выражать свою точку зрения. Отношусь к этому очень спокойно. Моя задача — показать, для чего я здесь, какой футбол я ставлю. Мы хотим воплотить в жизнь и показать те вещи, которых в России еще не было, мы хотим показать и выстроить такой футбол, в который в России еще не играли. Мы хотим привнести в футбол что-то новое, показать новую философию игры. В конечном счете работа всегда оценивается по результату. Наша задача — не только моя, но и всего тренерского штаба — это показать всем, что «Локомотив» прогрессирует, что «Локомотив» развивается, что «Локомотив» идет своим путем. Мы должны показывать прогресс отдельных игроков, прогресс в игре.

Важно, что под нашим руководством развиваются молодые российские игроки. Надеемся, они будут расти и совершенствоваться. По поводу того, что иностранные тренеры занимают места россиян, могу напомнить, что в двух других российских топ-клубах работают 2 молодых российских специалиста — это Сергей Семак в «Зените» и Алексей Березуцкий в ЦСКА. Они показывают очень высокий класс. В общем любую критику надо воспринимать спокойно и отвечать на нее результатом, отвечать своей работой, успехом и развитием команды.

Источник: https://www.fclm.ru/ru/publications/news/25862
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 самых опасных продуктов для печени
Силачу Максу Новоселову грозит тюрьма за изнасилование. Все, что известно на данный момент о деле бойца ММА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вендел вернулся в расположение «Зенита»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости