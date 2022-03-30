«Хотим выстроить такой футбол, в который в России еще не играли». Комппер — о критике в «Локомотиве»
Тренер «Локомотива» Марвин Комппер в интервью клубной пресс-службе рассказал об отличиях РПЛ и высказал свое отношение к критике.
— По поводу организованности и дисциплинированности российских команд есть устойчивое мнение, что в РПЛ есть 4-5 команд, в том числе «Локомотив», которые стараются играть зрелищно. А большинство клубов «паркуют автобус», полагаются больше на физику, на оборону. Согласны с этим или видите большее разнообразие в российском футболе?
— Я могу сказать, что не только в России, но вообще в любом чемпионате любой страны всегда есть ряд команд, которые играют в оборонительный футбол. Я не нахожу в этом ничего зазорного или неоправданного. Команды исходят из того набора игроков, который имеется у них в распоряжении, играют в тот футбол, в который могут. В некоторых командах может быть нехватка нацеленных на атаку игроков, креативных футболистов, которые умеют создавать моменты. Такие команды играют в более оборонительный футбол, чтобы быть конкурентоспособными. Это не стереотип, а вынужденная мера. Как зрителю мне это может и не нравиться, но как тренер я понимаю такой подход. Если ты не будешь играть на результат — ты можешь вылететь. Команды исходят из того набора игроков, что у них имеется, это нормально, в России это тоже так.
— Поговорим еще немного о стереотипах. В России есть эксперты, которые любят поругать иностранных тренеров, порассуждать о том, что российские тренеры незаслуженно не получают работу в лучших командах, что российские тренеры лучше знают специфику российского футбола. Не обидно? И как вы вообще относитесь к критике?
— Я думаю, что подобные рассуждения, критика, раздаются не только в России. То же самое можно наблюдать в Италии, в Англии — везде, где есть легионеры. Я думаю, что у людей есть свобода мнения, они могут спокойно выражать свою точку зрения. Отношусь к этому очень спокойно. Моя задача — показать, для чего я здесь, какой футбол я ставлю. Мы хотим воплотить в жизнь и показать те вещи, которых в России еще не было, мы хотим показать и выстроить такой футбол, в который в России еще не играли. Мы хотим привнести в футбол что-то новое, показать новую философию игры. В конечном счете работа всегда оценивается по результату. Наша задача — не только моя, но и всего тренерского штаба — это показать всем, что «Локомотив» прогрессирует, что «Локомотив» развивается, что «Локомотив» идет своим путем. Мы должны показывать прогресс отдельных игроков, прогресс в игре.
Важно, что под нашим руководством развиваются молодые российские игроки. Надеемся, они будут расти и совершенствоваться. По поводу того, что иностранные тренеры занимают места россиян, могу напомнить, что в двух других российских топ-клубах работают 2 молодых российских специалиста — это Сергей Семак в «Зените» и Алексей Березуцкий в ЦСКА. Они показывают очень высокий класс. В общем любую критику надо воспринимать спокойно и отвечать на нее результатом, отвечать своей работой, успехом и развитием команды.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7