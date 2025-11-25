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В ЦСКА не исключили возвращения Чалова: «Федя мог бы быть нам интересен, но список широкий»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб нападающего ПАОК Федора Чалова.

«Аренда Чалова? Не буду комментировать фамилии. Повторюсь, Федя, конечно, тоже мог бы быть нам интересен, но список очень широкий. Там есть очень много фамилий. Чалов — другая история, нежели любой другой нападающий? Так как мы осведомлены обо всех сложностях, связанных с приездом иностранных футболистов в российский чемпионат, мы рассматриваем абсолютно все варианты. В том числе, может быть, и нетривиальные, как кому-то может показаться», — сказал Бабаев «СЭ».

Чалов с 2016 года выступал за основную команду ЦСКА, а летом 2024-го перешел в ПАОК. На счету 27-летнего россиянина 8 голов и 8 результативных передач в 58 матчах за греческую команду во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.

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Федор Чалов
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Роман Бабаев
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Компания Арутюнянца передает правительству области акции «Ростова»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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