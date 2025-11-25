В ЦСКА не исключили возвращения Чалова: «Федя мог бы быть нам интересен, но список широкий»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб нападающего ПАОК Федора Чалова.

«Аренда Чалова? Не буду комментировать фамилии. Повторюсь, Федя, конечно, тоже мог бы быть нам интересен, но список очень широкий. Там есть очень много фамилий. Чалов — другая история, нежели любой другой нападающий? Так как мы осведомлены обо всех сложностях, связанных с приездом иностранных футболистов в российский чемпионат, мы рассматриваем абсолютно все варианты. В том числе, может быть, и нетривиальные, как кому-то может показаться», — сказал Бабаев «СЭ».

Чалов с 2016 года выступал за основную команду ЦСКА, а летом 2024-го перешел в ПАОК. На счету 27-летнего россиянина 8 голов и 8 результативных передач в 58 матчах за греческую команду во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.