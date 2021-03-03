Селюк заявил, что Каборе, скорее всего, не продлит контракт с «Динамо»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, прокомментировал информацию об уходе игрока летом.

Ранее РБ-Спорт сообщал, что клуб не будет продлевать контракт с 33-летним буркинийским футболистом.

«Скорее всего, продлевать контракт не будет, но до лета еще полно времени. К тому же, посмотрим, что сложится с лимитом. Вы же видите, что происходит: «Спартак» отдает Рошу, чтобы заявить Промеса. Этот лимит «8+17» — просто убийственный для футбола. Его нужно менять. Если говорить о Шарле, то в конце мая у него заканчивается контракт. Посмотрим, что будет. Но дело там не в возрасте, у нас уже около 5 человек за 35 играет в РПЛ», — сказал Селюк.

(Данил Алешин)