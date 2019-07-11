Комбаров рассказал, как Каррера перестал тренировать "Спартак" из-за больного колена

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров​ в интервью "РИА Новости" рассказал, что экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выстроил идеальные отношения с игроками в первые полгода на своей должности, а потом перестал выкладываться на тренировках.

​– Каррера первые полгода чемпионского сезона был вообще идеален. Подходил к нам, советовался, спрашивал, как лучше сделать. А потом ситуация поменялась, – вспомнил Комбаров. – У него заболело колено, и он перестал нас тренировать. Он это так объяснил. Все кардинально изменилось. Идет тренировка, а Массимо весь в телефоне и постоянно кому-то звонит. Мы решили командой собраться и подойти к тренеру. Спрашиваем, может, это мы что то не то сделали? Что происходит? Он ответил, что у него просто болит колено.