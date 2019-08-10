Команда Кокорина и Мамаева обыграла "Салют", Павел сделал хет-трик

Команда заключенных ИК-4 "Золотой лев" обыграла клуб Олимп-ПФЛ "Салют" в товарищеском матче со счетом 4:2. В составе заключенных на поле вышли хавбек "Краснодара" Павел Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин.

Матч проходил в формате пять на пять на поле, по размерам которое меньше мини-футбольного. Александр Кокорин и Павел Мамаев провели без замен оба тайма по 20 минут, Кирилл Кокорин периодически менялся с партнерами. Вратарь "Золотого льва" Николай Голдинцев отразил несколько крайне опасных ударов "Салюта", его заслуженно признали лучшим вратарем встречи.

В первом тайме "Золотой лев" отличился только однажды: Мамаев получил передачу от Кокорина-старшего из аута, пробил в дальний угол и мяч рикошетом от защитника залетел в угол. После того, как команды поменялись воротами, Мамаев забил еще дважды – дальними ударами. В отличие от матча в СИЗО, через себя экс-полузащитник "Краснодара" не забивал, но один из его голов получился эффектным – мяч залетел прямо в "девятку".

По итогам встречи все игроки "Золотого льва" получили персональную благодарность от белгородского УФСИН. Как сообщил Кокорин, это высшая благодарность, которая обязательно отразится на их бытовых условиях в колонии.

Кокорин был признан лучшим игроком матча, но не согласился с этим: "Паша лучший, неправ товарищ начальник". Мамаеву вручили приз лучшего бомбардира.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.