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Сегодня, 16:27

Колосков заявил, что в российском футболе отсутствует стратегия подбора тренеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о проблеме российского футбола в вопросе подбора тренеров.

«К сожалению, сейчас в российском футболе напрочь отсутствует стратегия подбора тренеров, абсолютно бестолковая тренерская политика. Непонятно, на каких основаниях и по каким принципам клубы РПЛ выбирают тренеров. У нас ни в одной команде нет такого тренерского резерва, как, например в Германии — там у клубов есть четкий список специалистов, на которых они рассчитывают. В ведущих командах все прекрасно понимают, кто придет на место действующего тренера, если его уволят. Так и должно быть. А у нас полная стихия, хаос. Большинство клубов не придерживаются никакой логики. Реестр футболистов есть, клубы за этим следят, а вот подбора тренеров нет абсолютно. Никто не объясняет, какими критериями пользуются клубы при выборе главного тренера. Вот в «Сочи», например, взяли Бердыева под определенную задачу, знали, какие у него принципы построения игры и жизненные принципы тоже знали. А потом вдруг раз — и убирают, не объясняя причин. Это неправильно. А про «Химки» я вообще молчу — там каждые три месяца новый тренер», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В настоящий момент в РПЛ работает пять иностранных тренеров: Гильермо Абаскаль (Испания) возглавляет «Спартак», его соотечественник Жозеп Клотет работает в «Торпедо», чех Марцел Личка руководит «Оренбургом», белорус Виктор Гончаренко тренирует «Урал», а наставником «Краснодара» является серб Владимир Ивич.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-k-sozhaleniyu-v-rossijskom-futbole-naproch-otsutstvuet-strategiya-podbora-trenerov/
Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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Торпедо – Оренбург
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
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