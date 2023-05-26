К 2025 году «Зенит» откроет клубный музей

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» рассказал, когда будет открыт клубный музей.

— В 2025 году «Зениту» исполнится сто лет. Что клуб планирует к юбилею? Может быть, открыть музей «Зенита»?

— В ближайшее время мы откроем музей академии, где отразим ее историю развития — она дала нам много больших футболистов. Есть у нас в плане и открытие клубного музея на стадионе — если не к юбилею, то в год столетия (2025-й. — Прим. «СЭ»).

Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и 10-й в истории с учетом чемпионата СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.