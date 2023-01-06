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Колосков: «Для России лучше всего, чтобы Чеферин был президентом УЕФА»

Виталий Косик
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что Александер Чеферин останется президентом УЕФА до 2027 года.

6 января словенец был утвержден единственным кандидатом на выборах на пост президента организации.

«Для нас лучше всего, чтобы Чеферин был президентом. Александер занимает очень взвешенную и прагматичную позицию. Он ни разу не выступил и, думаю, не выступит с критикой в сторону России и РФС. Чеферин следует здравому смыслу, поэтому не придумывает никаких новых санкций. Они с ФИФА отстранили нас от международных соревнований, не назвав сроки. И на этом все закончилось. Если бы на месте Чеферина был бы кто-то другой, то для нас это было бы хуже. Из 55 европейских стран 53 нам не дружественные. Представьте, что кандидатом на пост президента УЕФА был бы поляк, голландец, француз или, еще хуже, англичанин. Слава богу, что Чеферин остался», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Словенец занимает этот пост с 2016 года. В феврале 2019 года функционер был переизбран на четырехлетний срок на конгрессе УЕФА в Риме. Он был единственным кандидатом на выборах.

Выборы президента УЕФА состоятся 5 апреля на 47-м конгрессе союза в Лиссабоне.

Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-dlya-rossii-luchshe-vsego-chtoby-cheferin-byl-prezidentom-uefa-slava-bogu-chto-on-ostalsya-218152/
РПЛ
РФС
Александер Чеферин
Вячеслав Колосков
УЕФА
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