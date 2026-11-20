МИД РФ: «Попытки изолировать Россию в спорте обречены на провал»

В МИД РФ заявили, что любые попытки изолировать или вытеснить Россию из глобального спортивного движения бесперспективны, сообщают «Известия».

«Наша страна была и остается великой спортивной державой, а любые попытки изолировать или вытеснить ее из глобального спорта бесперспективны и заранее обречены на провал», — подчеркнули в министерстве.

Норвегия ограничила въезд российским и белорусским спортсменам, в том числе выступающим под нейтральным флагом. В МИД расценивают эти меры как дискриминацию по национальному признаку. По мнению ведомства, такие шаги идут вразрез с принципом «спорт вне политики» и мешают здоровой конкуренции.

Еще один болезненный удар — визовые рестрикции со стороны Финляндии. Российские фигуристы не смогут выступить на Finlandia Trophy (20-21 ноября, Хельсинки), хотя изначально были приглашены организаторами.

В МИД заверили, что Россия продолжит отстаивать интересы отечественного спорта: поддерживать национальные федерации и команды, а также защищать права российских атлетов на международных соревнованиях — в том числе в судебных инстанциях.