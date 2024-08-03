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Колосков считает, что Чалов не развивался в РПЛ

Виктория Кравченко
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что для форварда Федора Чалова переход в ПАОК может стать стимулом для продолжения карьеры.

1 августа ПАОК объявил о переходе Чалова из ЦСКА, контракт с нападающим подписан на три года.

«ПАОК — известный клуб с богатой историей, не отношу его к каким-то элитарным европейским клубам, равно как и греческий футбол. Но я думаю, что это как раз уровень Чалова. Если он себя там проявит, то продлит футбольную карьеру, может помочь сборной. Он засиделся здесь, уже не развивался в России. Это, может быть, послужит стимулом для дальнейшего развития», — цитирует Колоскова ТАСС.

26-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. За московский клуб форвард сыграл 261 матч и забил 89 голов, став обладателем Кубка и Суперкубка России.

Источник: ТАСС
Федор Чалов
ФК ПАОК
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