Колосков считает, что Чалов не развивался в РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что для форварда Федора Чалова переход в ПАОК может стать стимулом для продолжения карьеры.

1 августа ПАОК объявил о переходе Чалова из ЦСКА, контракт с нападающим подписан на три года.

«ПАОК — известный клуб с богатой историей, не отношу его к каким-то элитарным европейским клубам, равно как и греческий футбол. Но я думаю, что это как раз уровень Чалова. Если он себя там проявит, то продлит футбольную карьеру, может помочь сборной. Он засиделся здесь, уже не развивался в России. Это, может быть, послужит стимулом для дальнейшего развития», — цитирует Колоскова ТАСС.