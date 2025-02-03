Каррера считает, что Илич усилит «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал «СЭ» возможный переход полузащитника «Торино» Ивана Илича в московскую команду. Ранее Ди Марцио сообщил, что Илич станет игроком «Спартака» уже завтра, 4 февраля.

«Илич хороший футболист. Я думаю, что он усилит «Спартак» в борьбе за самые высокие места», — сказал Каррера «СЭ».

23-летний серб выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.