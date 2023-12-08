Колосков объяснил, почему «Динамо» не может рассчитывать на победу в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Динамо» не сможет бороться за победу в РПЛ в этом сезоне.

«Не соглашусь с тем, что «Динамо» классный футбол показывает. Есть отдельные эпизоды, как правило, все вторые таймы играет хуже, чем первые. У команды очень короткая скамейка, нет равноценных замен, только 2-3 игрока. Поэтому никакой претензии на золото со стороны «Динамо» не будет», — цитирует Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Краснодар» с 35 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. У «Зенита» 33 очка и вторая позиция. «Динамо» замыкает тройку лидеров (31).