14:26 | Футбол — РПЛ

Кокорина и Мамаева доставили в зал суда

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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита"Александр Кокорин вошли в зал суда, где сегодня проходит судебное разбирательство по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Обвиняемые шли друг за другом: Кокорин-старший, Мамаев, брат Александра Кокорина Кирилл и бывший футболист Александр Протасовицкий. Последний прятал лицо под капюшоном.

 

Отпустят ли Кокорина и Мамаева? Live!

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