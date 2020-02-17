Кокорин забил «Динамо» в первом матче за «Сочи»
18:09
Новичок «Сочи» Александр Кокорин отличился в дебютном матче за новый клуб. Форвард поразил ворота своей бывшей команды «Динамо» на 52-й минуте в товарищеском матче.
Пришел. Увидел. Забил. ?— Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 17, 2020
Кокорин моментально отличился за «Сочи»! pic.twitter.com/FfgILX4RMr
Кокорин перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды. Официально о сделке было объявлено сегодня, 17 февраля.
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