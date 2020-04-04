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Кокорин высказался о ситуации с коронавирусом в России

18:54
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что он думает о ситуации с коронавирусом в России.

— Куча мнений всяких, они разделяются. Все смотрят видео с известными врачами. Паники никакой не должно быть. Главное — пересидеть дома, не контактировать друг с другом. Смотришь в Москве, но на улице никого нет. Тут все правильно все поняли. Хотя в выходные некоторые не так восприняли информацию, — сказал Кокорин в прямом эфире Instagram.

По последним данным, на день 4 апреля всего выявлен 1 139 207 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 60 874 человека, выздоровело — 233 807.

По данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.

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