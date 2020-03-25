Кокорин вслед за Роналду показал свой пресс

Форвард «Сочи» Александр Кокорин опубликовал новую фотографию в Instagram. На ней он показал свой пресс. Ранее фото со своим прессом разместил в соцсети форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

— Выходной день, — написал нападающий в Instagram.

29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах. Он выступает на правах аренды из «Зенита» до конца сезона.