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Кокорин вслед за Роналду показал свой пресс

17:24
Instagram Александра Кокорина.
Instagram Александра Кокорина.
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин опубликовал новую фотографию в Instagram. На ней он показал свой пресс. Ранее фото со своим прессом разместил в соцсети форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

— Выходной день, — написал нападающий в Instagram.

29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах. Он выступает на правах аренды из «Зенита» до конца сезона.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/kokorin9

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