Кокорин вслед за Роналду показал свой пресс
17:24
Форвард «Сочи» Александр Кокорин опубликовал новую фотографию в Instagram. На ней он показал свой пресс. Ранее фото со своим прессом разместил в соцсети форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
— Выходной день, — написал нападающий в Instagram.
29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах. Он выступает на правах аренды из «Зенита» до конца сезона.
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