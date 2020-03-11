Кокорин впервые за пять лет забил с пенальти и обогнал Промеса и Бесчастных
Александр Кокорин в матче 18-го тура чемпионата России против «Оренбурга» забил 98-й и 99-й голы на высшем уровне и вплотную подобрался к вступлению в «Клуб 100». 87 раз форвард, который до «Сочи» выступал за «Динамо» и «Зенит», отличился на клубном уровне (61 — в чемпионате, 20 — в еврокубках, 6 — в национальных кубках), еще 12 — в матчах за сборную России. Среди действующих российских игрока Кокорина опережают только четверо — Артем Дзюба, Ари, Павел Погребняк и Федор Смолов.
Лучшие российские бомбардиры среди действующих игроков
|
Игрок
|
Клуб
|
Чемпионат
|
Кубок
|
Суперкубок
|
Еврокубки
|
Иноклубы
|
Всего
|
1. Артем Дзюба
|
Зенит
|
112
|
10
|
24
|
22
|
0
|
168
|
2. Ари
|
Краснодар
|
64
|
4
|
0
|
24
|
36
|
128
|
3. Павел Погребняк
|
Урал
|
50
|
9
|
8
|
21
|
32
|
120
|
4. Федор Смолов
|
Сельта
|
75
|
5
|
14
|
10
|
2
|
106
|
5. Александр Кокорин
|
Сочи
|
61
|
6
|
12
|
20
|
0
|
99
|
6. Алан Дзагоев
|
ЦСКА
|
52
|
5
|
9
|
17
|
0
|
83
|
7. Александр Бухаров
|
без клуба
|
61
|
5
|
1
|
7
|
0
|
74
|
8. Игорь Лебеденко
|
Торпедо
|
60
|
4
|
0
|
4
|
0
|
68
|
9. Динияр Билялетдинов
|
без клуба
|
41
|
3
|
6
|
6
|
8
|
64
|
10. Алексей Ионов
|
Ростов
|
43
|
1
|
4
|
8
|
0
|
56
|
11. Николай Комличенко
|
Динамо
|
1
|
0
|
1
|
6
|
47
|
55
|
12. Денис Глушаков
|
Ахмат
|
43
|
2
|
5
|
4
|
0
|
54
В списке лучших бомбардиров чемпионата России Кокорин поднялся на 26-е место, догнав Александра Бухарова, сыгравшего на два матча больше. За один вечер форвард «Сочи» оставил позади сразу несколько знаковых для высшего дивизиона футболистов — Квинси Промеса, Бахву Тедеева, Игоря Лебеденко и Владимира Бесчастных. От замыкающего двадцатку Данни Кокорин отстает на восемь мячей, а от идущего десятым Валерия Есипова — на 28.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России
|
Игрок
|
Клубы
|
Игры
|
Голы
|
Ср.
|
1. Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
143
|
0,52
|
2. Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
340
|
139
|
0,41
|
3. Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
129
|
0,34
|
4. Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
0,26
|
5. Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
327
|
112
|
0,34
|
6. Роман Павлюченко
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
309
|
104
|
0,34
|
7. Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
0,22
|
8. Андрей Тихонов
|
Спартак, Кр.Советов, Химки
|
346
|
98
|
0,28
|
9. Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов
|
433
|
98
|
0,23
|
10. Валерий Есипов
|
Ротор, Сатурн
|
390
|
89
|
0,23
|
16. Федор Смолов
|
Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив
|
227
|
75
|
0,33
|
24. Ари
|
Спартак, Краснодар, Локомотив
|
215
|
64
|
0,30
|
25. Юрий Матвеев
|
Уралмаш, ЦСКА, Ростсельмаш, Локомотив НН
|
166
|
62
|
0,37
|
26. Александр Кокорин
|
Динамо, Зенит, Сочи
|
236
|
61
|
0,26
|
27. Александр Бухаров
|
Рубин, Зенит, Анжи, Ростов
|
238
|
61
|
0,26
|
28. Владимир Бесчастных
|
Спартак, Кубань, Динамо, Химки
|
132
|
60
|
0,45
|
29. Игорь Лебеденко
|
Торпедо, Локомотив, Сатурн, Ростов, Рубин, Терек
|
371
|
60
|
0,16
|
30. Квинси Промес
|
Спартак
|
115
|
59
|
0,51
|
31. Бахва Тедеев
|
Алания, Динамо, Локомотив
|
239
|
59
|
0,25
Любопытно, что Кокорин всего в четвертый раз забил в матче премьер-лиги более одного гола. Осенью 2012 года он оформил по дублю в ворота «Мордовии» и «Спартака», летом 2014-го огорчил хет-триком «Ростов». Четыре дубля Александр записал на свой счет в Лиге Европы, еще один — Люксембургу — в игре за сборную России.
Матчи, в которых Александр Кокорин забил больше одного гола
|
Дата
|
Турнир
|
Команда
|
Соперник
|
Голы
|
21.10.2012
|
ЧР
|
Динамо
|
Мордовия (г) — 2:1
|
6' (1:0). 63' (2:1)
|
25.11.2012
|
ЧР
|
Динамо
|
Спартак (г) — 5:1
|
15' (1:0). 45' (3:0)
|
06.09.2013
|
ОЧМ
|
Россия
|
Люксембург (д) — 4:1
|
1' (1:0). 36' (2:0)
|
03.08.2014
|
ЧР
|
Динамо
|
Ростов (д) — 7:3
|
43' (4:2). 48' (5:2). 61' (6:2)
|
29.09.2016
|
ЛЕ
|
Зенит
|
АЗ (д) — 5:0
|
26' (1:0). 59' (3:0)
|
24.08.2017
|
ЛЕ
|
Зенит
|
Утрехт (д) — 2:0
|
9' (1:0). 105' (2:0)
|
14.09.2017
|
ЛЕ
|
Зенит
|
Вардар (г) — 5:0
|
6' (1:0). 21' (2:0)
|
28.09.2017
|
ЛЕ
|
Зенит
|
Реал Сосьедад (д) — 3:1
|
24' (2:0). 60' (3:1)
|
11.03.2020
|
ЧР
|
Сочи
|
Оренбург (д) — 5:1
|
35' (2:0). 62' (3:0)
В последний раз Кокорин отличался с пенальти в октябре 2015 года, когда переиграл вратаря «Амкара» Александра Селихова. После этого он всего однажды подходил к 11-метровой отметке в гостевой игре с Катаром, в которой сборная России уступила со счетом 1:2. Всего на счету Александра пять реализованных пенальти из восьми.
Все пенальти Александра Кокорина за взрослые команды
|
Дата
|
Турнир
|
Команда
|
Соперник
|
Вратарь
|
Итог
|
03.08.2014
|
ЧР
|
Динамо
|
Ростов (д) — 7:3
|
Стипе Плетикоса
|
Гол
|
30.11.2015
|
ЧР
|
Динамо
|
Урал (д) — 3:0
|
Алексей Солосин
|
Вратарь
|
26.02.2015
|
ЛЕ
|
Динамо
|
Андерлехт (д) — 3:1
|
Сильвио Прото
|
Вратарь
|
08.09.2015
|
ОЧЕ
|
Россия
|
Лихтенштейн (г) — 7:0
|
Петер Йеле
|
Гол
|
12.10.2015
|
ОЧЕ
|
Россия
|
Черногория (д) — 2:0
|
Милан Миятович
|
Гол
|
17.10.2015
|
ЧР
|
Динамо
|
Амкар (г) — 1:1
|
Александр Селихов
|
Гол
|
10.11.2016
|
ТМ
|
Россия
|
Катар (г) — 1:2
|
Саад Аль-Шееб
|
Вратарь
|
11.03.2020
|
ЧР
|
Сочи
|
Оренбург (д) — 5:1
|
Андрей Климович
|
Гол