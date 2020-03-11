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Кокорин впервые за пять лет забил с пенальти и обогнал Промеса и Бесчастных

11 марта 2020, 23:36
Александр Кокорин. Фото ФК «Динамо»
Александр Кокорин. Фото ФК «Динамо»

Александр Кокорин в матче 18-го тура чемпионата России против «Оренбурга» забил 98-й и 99-й голы на высшем уровне и вплотную подобрался к вступлению в «Клуб 100». 87 раз форвард, который до «Сочи» выступал за «Динамо» и «Зенит», отличился на клубном уровне (61 — в чемпионате, 20 — в еврокубках, 6 — в национальных кубках), еще 12 — в матчах за сборную России. Среди действующих российских игрока Кокорина опережают только четверо — Артем Дзюба, Ари, Павел Погребняк и Федор Смолов.

Лучшие российские бомбардиры среди действующих игроков

Игрок

Клуб

Чемпионат

Кубок

Суперкубок

Еврокубки

Иноклубы

Всего

1. Артем Дзюба

Зенит

112

10

24

22

0

168

2. Ари

Краснодар

64

4

0

24

36

128

3. Павел Погребняк

Урал

50

9

8

21

32

120

4. Федор Смолов

Сельта

75

5

14

10

2

106

5. Александр Кокорин

Сочи

61

6

12

20

0

99

6. Алан Дзагоев

ЦСКА

52

5

9

17

0

83

7. Александр Бухаров

без клуба

61

5

1

7

0

74

8. Игорь Лебеденко

Торпедо

60

4

0

4

0

68

9. Динияр Билялетдинов

без клуба

41

3

6

6

8

64

10. Алексей Ионов

Ростов

43

1

4

8

0

56

11. Николай Комличенко

Динамо

1

0

1

6

47

55

12. Денис Глушаков

Ахмат

43

2

5

4

0

54

В списке лучших бомбардиров чемпионата России Кокорин поднялся на 26-е место, догнав Александра Бухарова, сыгравшего на два матча больше. За один вечер форвард «Сочи» оставил позади сразу несколько знаковых для высшего дивизиона футболистов — Квинси Промеса, Бахву Тедеева, Игоря Лебеденко и Владимира Бесчастных. От замыкающего двадцатку Данни Кокорин отстает на восемь мячей, а от идущего десятым Валерия Есипова — на 28.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России

Игрок

Клубы

Игры

Голы

Ср.

1. Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

0,52

2. Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

0,41

3. Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

0,34

4. Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

0,26

5. Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

327

112

0,34

6. Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

309

104

0,34

7. Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

0,22

8. Андрей Тихонов

Спартак, Кр.Советов, Химки

346

98

0,28

9. Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов

433

98

0,23

10. Валерий Есипов

Ротор, Сатурн

390

89

0,23

16. Федор Смолов

Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив

227

75

0,33

24. Ари

Спартак, Краснодар, Локомотив

215

64

0,30

25. Юрий Матвеев

Уралмаш, ЦСКА, Ростсельмаш, Локомотив НН

166

62

0,37

26. Александр Кокорин

Динамо, Зенит, Сочи

236

61

0,26

27. Александр Бухаров

Рубин, Зенит, Анжи, Ростов

238

61

0,26

28. Владимир Бесчастных

Спартак, Кубань, Динамо, Химки

132

60

0,45

29. Игорь Лебеденко

Торпедо, Локомотив, Сатурн, Ростов, Рубин, Терек

371

60

0,16

30. Квинси Промес

Спартак

115

59

0,51

31. Бахва Тедеев

Алания, Динамо, Локомотив

239

59

0,25

Любопытно, что Кокорин всего в четвертый раз забил в матче премьер-лиги более одного гола. Осенью 2012 года он оформил по дублю в ворота «Мордовии» и «Спартака», летом 2014-го огорчил хет-триком «Ростов». Четыре дубля Александр записал на свой счет в Лиге Европы, еще один — Люксембургу — в игре за сборную России.

Матчи, в которых Александр Кокорин забил больше одного гола

Дата

Турнир

Команда

Соперник

Голы

21.10.2012

ЧР

Динамо

Мордовия (г) — 2:1

6' (1:0). 63' (2:1)

25.11.2012

ЧР

Динамо

Спартак (г) — 5:1

15' (1:0). 45' (3:0)

06.09.2013

ОЧМ

Россия

Люксембург (д) — 4:1

1' (1:0). 36' (2:0)

03.08.2014

ЧР

Динамо

Ростов (д) — 7:3

43' (4:2). 48' (5:2). 61' (6:2)

29.09.2016

ЛЕ

Зенит

АЗ (д) — 5:0

26' (1:0). 59' (3:0)

24.08.2017

ЛЕ

Зенит

Утрехт (д) — 2:0

9' (1:0). 105' (2:0)

14.09.2017

ЛЕ

Зенит

Вардар (г) — 5:0

6' (1:0). 21' (2:0)

28.09.2017

ЛЕ

Зенит

Реал Сосьедад (д) — 3:1

24' (2:0). 60' (3:1)

11.03.2020

ЧР

Сочи

Оренбург (д) — 5:1

35' (2:0). 62' (3:0)

В последний раз Кокорин отличался с пенальти в октябре 2015 года, когда переиграл вратаря «Амкара» Александра Селихова. После этого он всего однажды подходил к 11-метровой отметке в гостевой игре с Катаром, в которой сборная России уступила со счетом 1:2. Всего на счету Александра пять реализованных пенальти из восьми.

Все пенальти Александра Кокорина за взрослые команды

Дата

Турнир

Команда

Соперник

Вратарь

Итог

03.08.2014

ЧР

Динамо

Ростов (д) — 7:3

Стипе Плетикоса

Гол

30.11.2015

ЧР

Динамо

Урал (д) — 3:0

Алексей Солосин

Вратарь

26.02.2015

ЛЕ

Динамо

Андерлехт (д) — 3:1

Сильвио Прото

Вратарь

08.09.2015

ОЧЕ

Россия

Лихтенштейн (г) — 7:0

Петер Йеле

Гол

12.10.2015

ОЧЕ

Россия

Черногория (д) — 2:0

Милан Миятович

Гол

17.10.2015

ЧР

Динамо

Амкар (г) — 1:1

Александр Селихов

Гол

10.11.2016

ТМ

Россия

Катар (г) — 1:2

Саад Аль-Шееб

Вратарь

11.03.2020

ЧР

Сочи

Оренбург (д) — 5:1

Андрей Климович

Гол

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