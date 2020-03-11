Кокорин впервые за пять лет забил с пенальти и обогнал Промеса и Бесчастных

Александр Кокорин в матче 18-го тура чемпионата России против «Оренбурга» забил 98-й и 99-й голы на высшем уровне и вплотную подобрался к вступлению в «Клуб 100». 87 раз форвард, который до «Сочи» выступал за «Динамо» и «Зенит», отличился на клубном уровне (61 — в чемпионате, 20 — в еврокубках, 6 — в национальных кубках), еще 12 — в матчах за сборную России. Среди действующих российских игрока Кокорина опережают только четверо — Артем Дзюба, Ари, Павел Погребняк и Федор Смолов.

Лучшие российские бомбардиры среди действующих игроков

Игрок Клуб Чемпионат Кубок Суперкубок Еврокубки Иноклубы Всего 1. Артем Дзюба Зенит 112 10 24 22 0 168 2. Ари Краснодар 64 4 0 24 36 128 3. Павел Погребняк Урал 50 9 8 21 32 120 4. Федор Смолов Сельта 75 5 14 10 2 106 5. Александр Кокорин Сочи 61 6 12 20 0 99 6. Алан Дзагоев ЦСКА 52 5 9 17 0 83 7. Александр Бухаров без клуба 61 5 1 7 0 74 8. Игорь Лебеденко Торпедо 60 4 0 4 0 68 9. Динияр Билялетдинов без клуба 41 3 6 6 8 64 10. Алексей Ионов Ростов 43 1 4 8 0 56 11. Николай Комличенко Динамо 1 0 1 6 47 55 12. Денис Глушаков Ахмат 43 2 5 4 0 54

В списке лучших бомбардиров чемпионата России Кокорин поднялся на 26-е место, догнав Александра Бухарова, сыгравшего на два матча больше. За один вечер форвард «Сочи» оставил позади сразу несколько знаковых для высшего дивизиона футболистов — Квинси Промеса, Бахву Тедеева, Игоря Лебеденко и Владимира Бесчастных. От замыкающего двадцатку Данни Кокорин отстает на восемь мячей, а от идущего десятым Валерия Есипова — на 28.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России

Игрок Клубы Игры Голы Ср. 1. Олег Веретенников Ротор, Сокол 274 143 0,52 2. Александр Кержаков Зенит, Динамо 340 139 0,41 3. Дмитрий Кириченко Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн 377 129 0,34 4. Дмитрий Лоськов Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн 453 120 0,26 5. Артем Дзюба Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал 327 112 0,34 6. Роман Павлюченко Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал 309 104 0,34 7. Сергей Семак Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит 456 102 0,22 8. Андрей Тихонов Спартак, Кр.Советов, Химки 346 98 0,28 9. Игорь Семшов ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Кр.Советов 433 98 0,23 10. Валерий Есипов Ротор, Сатурн 390 89 0,23 16. Федор Смолов Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив 227 75 0,33 24. Ари Спартак, Краснодар, Локомотив 215 64 0,30 25. Юрий Матвеев Уралмаш, ЦСКА, Ростсельмаш, Локомотив НН 166 62 0,37 26. Александр Кокорин Динамо, Зенит, Сочи 236 61 0,26 27. Александр Бухаров Рубин, Зенит, Анжи, Ростов 238 61 0,26 28. Владимир Бесчастных Спартак, Кубань, Динамо, Химки 132 60 0,45 29. Игорь Лебеденко Торпедо, Локомотив, Сатурн, Ростов, Рубин, Терек 371 60 0,16 30. Квинси Промес Спартак 115 59 0,51 31. Бахва Тедеев Алания, Динамо, Локомотив 239 59 0,25

Любопытно, что Кокорин всего в четвертый раз забил в матче премьер-лиги более одного гола. Осенью 2012 года он оформил по дублю в ворота «Мордовии» и «Спартака», летом 2014-го огорчил хет-триком «Ростов». Четыре дубля Александр записал на свой счет в Лиге Европы, еще один — Люксембургу — в игре за сборную России.

Матчи, в которых Александр Кокорин забил больше одного гола

Дата Турнир Команда Соперник Голы 21.10.2012 ЧР Динамо Мордовия (г) — 2:1 6' (1:0). 63' (2:1) 25.11.2012 ЧР Динамо Спартак (г) — 5:1 15' (1:0). 45' (3:0) 06.09.2013 ОЧМ Россия Люксембург (д) — 4:1 1' (1:0). 36' (2:0) 03.08.2014 ЧР Динамо Ростов (д) — 7:3 43' (4:2). 48' (5:2). 61' (6:2) 29.09.2016 ЛЕ Зенит АЗ (д) — 5:0 26' (1:0). 59' (3:0) 24.08.2017 ЛЕ Зенит Утрехт (д) — 2:0 9' (1:0). 105' (2:0) 14.09.2017 ЛЕ Зенит Вардар (г) — 5:0 6' (1:0). 21' (2:0) 28.09.2017 ЛЕ Зенит Реал Сосьедад (д) — 3:1 24' (2:0). 60' (3:1) 11.03.2020 ЧР Сочи Оренбург (д) — 5:1 35' (2:0). 62' (3:0)

В последний раз Кокорин отличался с пенальти в октябре 2015 года, когда переиграл вратаря «Амкара» Александра Селихова. После этого он всего однажды подходил к 11-метровой отметке в гостевой игре с Катаром, в которой сборная России уступила со счетом 1:2. Всего на счету Александра пять реализованных пенальти из восьми.

Все пенальти Александра Кокорина за взрослые команды