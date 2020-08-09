Кокорин рассказал, с какими игроками общается в «Спартаке»

Новичок «Спартака» форвард Александр Кокорин дал интервью клубной пресс-службе перед матчем 1-го тура премьер-лиги против «Сочи». 29-летний футболист рассказал, с какими футболистами он знаком и как общается с легионерами.

— Кроме Саши Соболева, с кем еще общаетесь в «Спартаке»?

— Почти со всеми. Хорошо знаю Георгия Джикия по сборной, с Ромой Зобниным знаком по «Динамо». Знакомлюсь потихоньку с иностранцами, говорю по-английски с ними. Они удивлены, им приятно, что русский парень может поддержать беседу без переводчика.

— Как у вас с английским?

— Хороший! Все понимаю, могу с ребятами объясниться, спросить что-то не о футболе — например, про любимые места в Европе или о последних новостях. Они меня хвалят, говорят, что уровень языка приличный, — значит, все хорошо!