Кокорин рассказал, с какими игроками общается в «Спартаке»
Новичок «Спартака» форвард Александр Кокорин дал интервью клубной пресс-службе перед матчем 1-го тура премьер-лиги против «Сочи». 29-летний футболист рассказал, с какими футболистами он знаком и как общается с легионерами.
— Кроме Саши Соболева, с кем еще общаетесь в «Спартаке»?
— Почти со всеми. Хорошо знаю Георгия Джикия по сборной, с Ромой Зобниным знаком по «Динамо». Знакомлюсь потихоньку с иностранцами, говорю по-английски с ними. Они удивлены, им приятно, что русский парень может поддержать беседу без переводчика.
— Как у вас с английским?
— Хороший! Все понимаю, могу с ребятами объясниться, спросить что-то не о футболе — например, про любимые места в Европе или о последних новостях. Они меня хвалят, говорят, что уровень языка приличный, — значит, все хорошо!
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-08-09-aleksandr_kokorin_poluchil_sotni_pozdravleniy_posle_perekhoda_v_spartak/