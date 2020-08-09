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Кокорин рассказал, с какими игроками общается в «Спартаке»

11:30
Александр Соболев и Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев и Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Новичок «Спартака» форвард Александр Кокорин дал интервью клубной пресс-службе перед матчем 1-го тура премьер-лиги против «Сочи». 29-летний футболист рассказал, с какими футболистами он знаком и как общается с легионерами.

— Кроме Саши Соболева, с кем еще общаетесь в «Спартаке»?

— Почти со всеми. Хорошо знаю Георгия Джикия по сборной, с Ромой Зобниным знаком по «Динамо». Знакомлюсь потихоньку с иностранцами, говорю по-английски с ними. Они удивлены, им приятно, что русский парень может поддержать беседу без переводчика.

— Как у вас с английским?

— Хороший! Все понимаю, могу с ребятами объясниться, спросить что-то не о футболе — например, про любимые места в Европе или о последних новостях. Они меня хвалят, говорят, что уровень языка приличный, — значит, все хорошо!

Спартак — Сочи

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-08-09-aleksandr_kokorin_poluchil_sotni_pozdravleniy_posle_perekhoda_v_spartak/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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