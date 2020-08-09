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Кокорин очень ждет свой первый матч за «Спартак»

11:15
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Новичок «Спартака» форвард Александр Кокорин дал интервью клубной пресс-службе перед матчем 1-го тура премьер-лиги против «Сочи». 29-летний футболист отметил, как сильно ждет дебютного матча за москвичей, а также выразил надежду, что скоро снимут ограничения из-за коронавируса и больше болельщиков сможет посещать матчи команды.

— Сегодня вы впервые выйдете на «Открытие Арену» в качестве игрока «Спартака». Представляете, как это будет?

— Очень жду этого момента! «Открытие Арена» — один из немногих стадионов в России, который всегда заполнен, и болельщики создают потрясающую атмосферу, помогая футболистам выкладываться чуть больше, чем на сто процентов! Жаль, что сейчас не все красно-белые смогут попасть на матч, но таковы реалии. Жду, когда снимут ограничения и все болельщики смогут прийти на стадион и поддержать нас!

— Кто первым поздравил вас с переходом в «Спартак»?

— Ух, кто только не поздравил! Смотри: в телефоне сотни сообщений, все мои знакомые очень рады за меня. Конечно, первыми были родители, моя семья. Я всегда буду благодарен им за поддержку.

Спартак — Сочи

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-08-09-aleksandr_kokorin_poluchil_sotni_pozdravleniy_posle_perekhoda_v_spartak/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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