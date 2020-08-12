Кокорин может пропустить игру с «Ахматом»

По информации «СЭ», нападающий «Спартака» Александр Кокорин с высокой вероятностью может пропустить пятничную игру 2-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата». Сегодня — за два дня до матча — форвард не вышел на тренировку.

29-летний новичок красно-белых пока не избавился от проблем с икроножной мышцей, из-за которых он пропустил встречу 1-го тура с «Сочи» (2:2).