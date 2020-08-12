Кокорин может пропустить игру с «Ахматом»
16:28
По информации «СЭ», нападающий «Спартака» Александр Кокорин с высокой вероятностью может пропустить пятничную игру 2-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата». Сегодня — за два дня до матча — форвард не вышел на тренировку.
29-летний новичок красно-белых пока не избавился от проблем с икроножной мышцей, из-за которых он пропустил встречу 1-го тура с «Сочи» (2:2).
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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