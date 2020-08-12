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Кокорин может пропустить игру с «Ахматом»

16:28
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи» — 2:2. Александр Кокорин с семьей на трибуне. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи» — 2:2. Александр Кокорин с семьей на трибуне. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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По информации «СЭ», нападающий «Спартака» Александр Кокорин с высокой вероятностью может пропустить пятничную игру 2-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата». Сегодня — за два дня до матча — форвард не вышел на тренировку.

29-летний новичок красно-белых пока не избавился от проблем с икроножной мышцей, из-за которых он пропустил встречу 1-го тура с «Сочи» (2:2).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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