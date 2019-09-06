Кокорин может подписать контракт с клубом РПЛ даже в тюрьме

Нападающий Александр Кокорин имеет право подписать контракт с клубом РПЛ, находясь в тюрьме.

— В законодательстве нет пункта, согласно которому отбывающий наказание в тюрьме человек теряет право подписи под официальными документами, — цитирует RT спортивного юриста Михаила Прокопца. — Осужденные же могут писать ходатайства, жалобы и подавать апелляции, а чем отличается трудовой приговор? Если клуб не против того, что он приступит к исполнению своих обязанностей позже, то в чем проблема?

Теоретически поставить свою подпись под договором он может хоть завтра. К слову, у Павла Мамаева трудовой договор после попадания в тюрьму не перестал действовать. Исходя из логики, никто не мешает заключить его и Кокорин.