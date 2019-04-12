Кокорин и Мамаев поздравили свидетеля на суде с рождением ребенка

Официант "Кофемании", свидетель на суде по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Илья Павлов рассказал, что запомнил ту неделю в начале октября 2018 года. Утром 8 октября произошел конфликт компании игроков с чиновником Минпромторга Денисом Паком и директором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным в "Кофемании", а 10 октября – родила его жена, а сам он попал на пятичасовой допрос.

Из камеры в этот момент крикнули: "Поздравляем!"

Под смех в зале Мамаев спросил: "Как назвали?"

Вопрос остался без ответа. (Андрей Михайлов)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. 9, 10 и 11 апреля выступили свидетели по данному делу. (Андрей Михайлов, Александр Рогулев)

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