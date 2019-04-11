"Когда Мамаев сбил меня с ног, случился надрыв связки". Водитель Соловчук – о проблемах с коленом

На заседании в Пресненском суде города Москвы выступил потерпевший и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который пострадал в драке в октябре 2018-го с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– Сколько находились в Боткинской больнице?

– Четверо суток.

– Готовы еще какой-то иск заявить в рамках уголовного дела?

– Пока нет. Еще продолжаю лечение.

– Какие еще повреждения были?

– Ссадины, синяки по телу. Незначительно по сравнению с сотрясением, сломанным носом и развалившимся коленом. У меня когда-то был разрыв передней крестообразной связки. И когда меня Мамаев сбил с ног, у меня опять случился надрыв связки. Операции еще не было, не знаю, есть ли смысл. Если ее сделать, то лет через 10 придется менять коленный сустав.

– Вы обладаете навыками самообороны или видами единоборств?

– Нет.

– Служили в горячих точках?

– Нет.

– На следствии вас допрашивали? Давление было?

– Нет.

– Если суд признает виновными подсудимых, на каком наказании вы будете настаивать?

– На усмотрение суда.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Дмитрий Зеленов)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live