Коченков рассказал подробности конфликта Семина и Кикнадзе в «Локомотиве»

Бывший вратарь «Локомотива» Антон Коченков рассказал в интервью «СЭ» о конфликте Юрия Семина и Василия Кикнадзе.

— Семин говорил, что перед его отставкой Кикнадзе ходил по комнатам игроков и настраивал команду против тренера.

— Ко мне не заходил. Если бы он зашел, ответил бы, что я за Палыча. Но про то, что Кикнадзе к кому-то заходил, не слышал.

— Как себя вел Семин?

— Юрий Палыч никогда не говорил плохо про Кикнадзе при игроках и не пытался настроить коллектив против президента. Это касается не только Кикнадзе, но и других руководителей. Он не хотел, чтобы такие вещи касались команды.

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