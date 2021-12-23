Дзюба: «Болельщики неблагодарный народ в принципе»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» высказался о болельщиках.

«Во всех видах спорта есть правило: «Выигрывает команда, проигрывает тренер», — сказал Дзюба. — Если моя команда проиграла, когда я, допустим, тренер, я ничего не рассказываю, кто кому должен был давать пас, не переношу ответственность, а говорю, что моя сборная проиграла — проиграл я. А уже потом, когда сядем с ребятами, я выскажу им все, что думаю.

Если мы говорим про болельщиков, то это неблагодарный народ в принципе. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам. Это не хорошо и не плохо, это данность. Поэтому нет критерия — нравится болельщикам. Есть критерий — результат".