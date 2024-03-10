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10 марта, 14:39

Кобелев считает, что «Краснодару» нужно было усиливаться зимой для борьбы за чемпионство

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев объяснил, почему «Краснодару» будет сложно бороться за победу в РПЛ в текущем сезоне.

«В первой половине сезона я говорил, что если «Краснодар» мощно не усилится зимой, то ему будет тяжело. Тяжело претендовать на золотые медали, потому что несколько матчей в первой половине РПЛ «Краснодар» вырвал на зубах, не показывая чемпионской игры. У команды нет запаса прочности. Чтобы мы не говорили, но психология победителей должна быть. Она создается двумя путями: через победы в матчах и через победы в турнирах. У «Зенита» это есть, у «Краснодара» у футболистов этой команды такого нет. Необходимо было делать удар на трансферную политику, нужно было тратить деньги, понимая, что «Зенит» это делает и будет прибавлять», — цитирует Кобелева «Евро-Футбол.Ру».

После победы «Зенита» над «Уралом» в 20-м туре РПЛ (4:1) сине-бело-голубые вышли в лидеры чемпионата (40 очков), а «Краснодар» опустился на вторую позицию (39 баллов).

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

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Краснодар

 9
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
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Оренбург

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