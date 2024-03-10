Кобелев считает, что «Краснодару» нужно было усиливаться зимой для борьбы за чемпионство

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев объяснил, почему «Краснодару» будет сложно бороться за победу в РПЛ в текущем сезоне.

«В первой половине сезона я говорил, что если «Краснодар» мощно не усилится зимой, то ему будет тяжело. Тяжело претендовать на золотые медали, потому что несколько матчей в первой половине РПЛ «Краснодар» вырвал на зубах, не показывая чемпионской игры. У команды нет запаса прочности. Чтобы мы не говорили, но психология победителей должна быть. Она создается двумя путями: через победы в матчах и через победы в турнирах. У «Зенита» это есть, у «Краснодара» у футболистов этой команды такого нет. Необходимо было делать удар на трансферную политику, нужно было тратить деньги, понимая, что «Зенит» это делает и будет прибавлять», — цитирует Кобелева «Евро-Футбол.Ру».

После победы «Зенита» над «Уралом» в 20-м туре РПЛ (4:1) сине-бело-голубые вышли в лидеры чемпионата (40 очков), а «Краснодар» опустился на вторую позицию (39 баллов).