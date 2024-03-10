Попов: «Ресурс «Зенита» в административном и игровом плане огромен»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов выделил перспективы «Зенита» в чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Краснодар» провалил матч как с «Рубином», так и с «Ростовом». «Зенит» в игре против «Урала» показал уровень, спокойно одержав победу. Хотя в морозную погоду бразильцам неудобно играть, но все равно четыре [гола] завалили и спокойно поехали домой. Ресурс «Зенита» в административном и игровом плане огромен. «Краснодар» же выглядит очень плохо, у них нет игры», — цитирует Попова Metaratings.ru.

После победы «Зенита» над «Уралом» в 20-м туре РПЛ (4:1) сине-бело-голубые вышли в лидеры чемпионата (40 очков), а «Краснодар» опустился на вторую позицию (39 баллов). В последнем матче «быки» уступили «Ростову» со счетом 1:2.