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Сегодня, 11:55

Кобелев отреагировал на поражение «Динамо» от «Ростова»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от поражения команды в матче 22-го тура РПЛ против «Ростова» (1:4).

«Почему так сложился этот матч, нужно спросить у тренерского штаба. Мы увидели только лакмусовую бумажку — сам матч. Как Личка сказал после игры, команда собралась накануне, и так бывает, что после перерыва на сборные команда не сразу входит в чемпионат. Это вечная проблема.

Счет крупный, но «Ростов» забил практически все мячи. Были еще моменты, но повлияла первая ошибка: «Динамо» раскрылось. Целая череда индивидуальных ошибок, которые привели к такому результату в первом тайме", — приводит слова Кобелева Metaratings.ru.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, в которых набрал 38 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/kobelev-prokommentiroval-porazhenie-dinamo-ot-rostova-v-22-m-ture-rpl-348534/
Андрей Кобелев (футбол)
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3
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4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
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