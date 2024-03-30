Кобелев отреагировал на поражение «Динамо» от «Ростова»

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от поражения команды в матче 22-го тура РПЛ против «Ростова» (1:4).

«Почему так сложился этот матч, нужно спросить у тренерского штаба. Мы увидели только лакмусовую бумажку — сам матч. Как Личка сказал после игры, команда собралась накануне, и так бывает, что после перерыва на сборные команда не сразу входит в чемпионат. Это вечная проблема.

Счет крупный, но «Ростов» забил практически все мячи. Были еще моменты, но повлияла первая ошибка: «Динамо» раскрылось. Целая череда индивидуальных ошибок, которые привели к такому результату в первом тайме", — приводит слова Кобелева Metaratings.ru.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, в которых набрал 38 очков.