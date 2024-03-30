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Сегодня, 11:58

Личка — о голкиперах «Динамо»: «Сказал им, что вратари «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» тоже ошибаются»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в комментарии для «СЭ» высказался о результативной ошибке вратаря бело-голубых Игоря Лещука в матче 22-го тура РПЛ против «Ростова» (1:4).

— Насколько вероятно, что после такого выступления Лещук сможет появиться на поле в ближайшее время?

— Я требую от вратарей играть низом...

— Казалось, это было очень рискованно.

— Уже сказал им что, например, Нойер, вратари «Ливерпуля», «Манчестер Сити» тоже ошибаются, им забивают голы. Шунин, Кудравец, Лещук знают, что может случится такая ошибка. С «Ростовом» такая и произошла. Я не буду штрафовать. Это жизнь, футбол. Понятно, мы сделаем разбор, анализ, можно ли было решить ситуацию чуть-чуть по-другому. Но это футбол, в этом нет вины [Лещука], что мы проиграли. В игре больше индивидуальных ошибок. Может случиться одна такая, но ты можешь развернуть игру благодаря хорошему выступлению, — сказал Личка «СЭ».

На 22-й минуте встречи полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин перехватил передачу голкипера «Динамо» Игоря Лещука в штрафной и открыл счет в матче.

Команда Валерия Карпина с 30 очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» (38 очков) осталось на третьей строчке в РПЛ.

Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Марцел Личка
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3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
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 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
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