Нобоа о приходе Гаранина в «Сочи»: «До назначения ничего о нем не слышал»

Нобоа не слышал о Гаранине до назначения тренера в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа признался, что не слышал о Вадиме Гаранине до назначения тренера в «Сочи».

«О Гаранине до назначения в «Сочи» я ничего не слышал. Пока с ним тоже не познакомился, потому что у меня до 23 числа отпуск, я провожу выходные с семьей. Но я, конечно, слежу за новостями. Думаю, руководители изучали его и смотрели игры его команд. Уверен, это хороший тренер. Мы будем стараться повторить результат прошлого года с новым тренером», — цитирует Нобоа Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Гаранин помог «Енисею» пробиться в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и финишировать на пятом месте в первенстве ФНЛ.

«Сочи» c января 2020 года тренировал Владимир Федотов. 55-летний специалист покинул команду по окончании сезона-2021/22 и возглавил ЦСКА.