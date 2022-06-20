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Нобоа о приходе Гаранина в «Сочи»: «До назначения ничего о нем не слышал»

Нобоа не слышал о Гаранине до назначения тренера в «Сочи»
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа признался, что не слышал о Вадиме Гаранине до назначения тренера в «Сочи».

«О Гаранине до назначения в «Сочи» я ничего не слышал. Пока с ним тоже не познакомился, потому что у меня до 23 числа отпуск, я провожу выходные с семьей. Но я, конечно, слежу за новостями. Думаю, руководители изучали его и смотрели игры его команд. Уверен, это хороший тренер. Мы будем стараться повторить результат прошлого года с новым тренером», — цитирует Нобоа Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Гаранин помог «Енисею» пробиться в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и финишировать на пятом месте в первенстве ФНЛ.

«Сочи» c января 2020 года тренировал Владимир Федотов. 55-летний специалист покинул команду по окончании сезона-2021/22 и возглавил ЦСКА.

Источник: https://metaratings.ru/news/noboa-o-garanine-do-naznacheniya-v-sochi-nichego-ne-slyshal-1293618/
Кристиан Нобоа
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ФК Сочи
Вадим Гаранин
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

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П
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Краснодар

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И К Ж
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