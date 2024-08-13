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Защитник «Спартака» Бабич назвал Джоковича лучшим сербским спортсменом в истории

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Защитник «Спартака» Срджан Бабич считает теннисиста Новака Джоковича лучшим сербским спортсменом в истории.

4 августа Джокович стал олимпийским чемпионом, победив испанца Карлоса Алькараса в финале мужского одиночного теннисного турнира Игр в Париже.

«Это лучший сербский игрок в истории, причем если брать все виды спорта. Я действительно очень горжусь им. Но также у нас есть сильные баскетболисты, они стали третьими на Олимпийских играх, и ватерполисты — они выиграли у Хорватии. Знаете, на этих Олимпийских играх у нас много хороших спортсменов, которые выступают на высоком уровне», — цитирует Бабича ТАСС.

37-летний Джокович находится на 2-й строчке рейтинга АТР. На его счету 98 побед на турнирах под эгидой организации, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема (рекорд в одиночном разряде среди мужчин). Также серб является бронзовым призером Олимпийских игр-2008 и обладателем Кубка Дэвиса-2010.

Источник: ТАСС
Теннис
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Новак Джокович
Срджан Бабич
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