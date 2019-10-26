«Локомотив» поздравил с 36-летием своего бывшего нападающего Дмитрия Сычева.

Сычев выступал за «Локомотив» с 2004 по 2012 год, за этот период он сыграл за железнодорожников 255 матчей, в которых забил 85 голов и отдал 35 голевых передач. После выступал за «Волгу», минское «Динамо» и «Окжетпес» из Казахстана.

В составе «Локомотива» Сычев — чемпион страны, обладатель Кубка и Суперкубка страны, а также двукратный бронзовый призер РПЛ. На клубном уровне также в 2002 году выступал за «Спартак» (9 голов и 4 голевых передачи в 18 матчах) и «Марсель» в 2003 году (7 голов в 45 матчах).

В составе сборной России провел 48 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 8 голевых передач, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.

В настоящий момент заключил контракт с «Пюником» до 30 июня 2020 года.