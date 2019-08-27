Кирилл Панченко: «Лучше бы не оставляли ЦСКА без Лиги чемпионов»

Полузащитник «Динамо» Кирилл Панченко дал оценку прошлому сезону бело-голубых. Тогда москвичи заняли 12-е место.

— Если честно, неудовлетворительно, потому что мы опять балансировали в зоне стыковых игр, могли вылететь — это не тот результат, на который настраивается «Динамо», — сказал Панченко в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «России 24». — По подбору игроков не заслуживали этого. Сейчас есть этот год, который переломный. Команда заново строится, очень много новичков, прекрасный стадион, большие ожидания, очень стараемся в каждой игре.

— В прошлом сезоне были хорошие игры, ЦСКА без Лиги чемпионов оставили — ваш бывший клуб.

— Наверное, лучше бы не оставляли. Раз им помогли, когда обыграли «Спартак», а в том году чуть помешали. Но это спорт, для того болельщик и ходит на игры. Много хороших матчей в том году было. Со всеми лидерами прилично смотрелись, а с прямыми конкурентами теряли очки. В этом плане надо работать.