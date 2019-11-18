Кирилл Новиков считает, что «Динамо» не добрало свои очки

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков оценил выступление команды в период его работы. Он считает, что динамовцы могли набрать больше очков.

— О восьми очках в четырех матчах вы, наверное, даже мечтать не могли?

— Если не верить в то, чем ты занимаешься, тогда не нужно этим заниматься. Считаю, что где-то мы не добрали свои очки. Кто-то может улыбнуться, но полагаю, что мы должны были в плане результата выступить еще лучше. Мы стараемся выходить на каждую игру с желанием выиграть. Психология победителя — это один из моментов, о которых мы постоянно стараемся говорить. Чтобы ребята выходили на поле не с целью не проиграть, не пропустить, а с целью забить и выиграть. Это прибавляет сил. Вы сами видели, что в последние минуты матчей мы продолжали атаковать, забивать, не забывая при этом об обороне. Будем стремиться к еще лучшему результату. Сейчас предстоят три важных матча с очень серьезными соперниками. Но на момент первых матчей и «Краснодар» был на первом месте, и ЦСКА делил с ним лидерство. Мы удачно сыграли и в плане игры, и в плане результата. У ребят сейчас хороший настрой, есть уверенность в своих силах. У меня нет сомнений, что мы дадим бой командам лидирующей тройки и постараемся победить. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Кирилла Новикова — здесь.